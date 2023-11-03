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22:34 (мск), источник: © РИА Новости

Минюст внес в реестр иноагентов трех российских журналистов

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналиста Дмитрия Губина* и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Третьего ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д. П. Губин*, Д. С. Еловский*, К. В. Качур*, А. А. Солдатов*, М. В. Снеговая*», — говорится в сообщении.

По данным Минюста, Губин* создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов. Кроме того, Губин* распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также фейки о ВС РФ. Отмечается, что журналист проживает за пределами России.

Как отмечается в тексте ведомства, Еловский* распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также выступал против СВО на Украине, создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов. Добавляется, что Еловский* — шеф-редактор информационно-политического проекта, созданного иностранным агентом.

Качур* осуществлял действия, формирующие негативный образ Российской Федерации и ее армии, распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Проживает за пределами России.

Солдатов* и Снеговая*, в свою очередь, были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавали и распространяли сообщения и материалы иностранных агентов. Отмечается, что оба проживают за пределами РФ. Подчеркивается, что Снеговая* сотрудничает с американскими аналитическими центрами и университетами. Она также осуществляла действия, формирующие негативный образ Российской Федерации и ее армии. Солдатов* же выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.

* Признан Минюстом иноагентом

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