Минюст внес в реестр иноагентов трех российских журналистов

«Третьего ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д. П. Губин*, Д. С. Еловский*, К. В. Качур*, А. А. Солдатов*, М. В. Снеговая*», — говорится в сообщении.
По данным Минюста, Губин* создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов. Кроме того, Губин* распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также фейки о ВС РФ. Отмечается, что журналист проживает за пределами России.
Как отмечается в тексте ведомства, Еловский* распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также выступал против СВО на Украине, создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов. Добавляется, что Еловский* — шеф-редактор информационно-политического проекта, созданного иностранным агентом.
Качур* осуществлял действия, формирующие негативный образ Российской Федерации и ее армии, распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Проживает за пределами России.
Солдатов* и Снеговая*, в свою очередь, были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавали и распространяли сообщения и материалы иностранных агентов. Отмечается, что оба проживают за пределами РФ. Подчеркивается, что Снеговая* сотрудничает с американскими аналитическими центрами и университетами. Она также осуществляла действия, формирующие негативный образ Российской Федерации и ее армии. Солдатов* же выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
* Признан Минюстом иноагентом