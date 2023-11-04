01:43 (мск), источник: Ведомости
СМИ сообщили об истощении украинской армии в преддверии зимы
Украинские военные столкнулись с истощением и всеобщей усталостью в преддверии зимы, пишет Reuters со ссылкой на собеседников из рядов ВСУ.
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Агентство описывает историю украинского солдата, измотанного непрекращающимися боями с российскими войсками в сосновых лесах под Кременной. Он сам и его подразделение, по мнению Reuters, стали воплощением огромной нагрузки, которую спецоперация, продолжающаяся уже 21-й месяц, оказывает на ограниченные ресурсы Украины и на ее военнослужащих.
Положение украинских военных усугубляется с наступлением сезонных дождей, которые затрудняют продвижение по местности. Агентство также напоминает, что летнее контрнаступление было гораздо менее успешным, нежели рассчитывал Киев.
2 ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а ВСУ не смогут добиться прорыва. По его мнению, чтобы выйти из этой ситуации, нужен резкий технологический скачок в военной области.
29 октября газета The Sunday Times писала, что между главкомом и президентом Украины Владимиром Зеленским возникли разногласия относительно завершения украинского контрнаступления. По данным издания, Залужный считает, что наступление близится к завершению и что нужно готовиться к операции в следующем году. Зеленский же разочарован результатами контрнаступления и придерживается мнения, что пока останавливаться нельзя, поскольку терпению западных союзников скоро может прийти конец.
Украина объявила о начале контрнаступления в начале июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 12 сентября российский президент заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов. 15 октября он сообщил, что, несмотря на то что ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление «провалилось полностью».