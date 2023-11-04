06:51 (мск), источник: © РИА Новости
Гутерреш раскритиковал удар Израиля по колонне скорой помощи в Газе
ООН, 4 ноя — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что потрясен сообщениями об ударе Израиля по колонне «скорых» в секторе Газа.
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В пятницу Армия Израиля (ЦАХАЛ), сообщила, что нанесла удар по машине скорой помощи, которая якобы использовалась ячейкой палестинского движения ХАМАС, несколько бойцов движения погибли. Как передавал корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидца, израильский беспилотник атаковал больничный комплекс «Аль-Шефа» во время выезда нескольких машин скорой помощи.
Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи возле больницы Аль-Шифа. Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие.
При этом генсек отметил, что помнит о нападении ХАМАС на Израиль, включая убийства и похищения, и потребовал немедленного освобождения заложников, удерживаемых в Газе.
В то же время, напомнил он, вот уже почти месяц, гражданские лица в Газе, включая детей и женщин, подвергаются блокаде, им отказывают в помощи, их убивают и вынуждают с помощью бомбардировок покинуть дома.
«Это должно прекратиться», — подчеркнул Гутерреш.
Генсек назвал гуманитарную ситуацию в секторе Газа ужасной.
«В страну поступает недостаточно продовольствия, воды и лекарств. Топливо для электроснабжения больниц и водоочистных станций заканчивается. В убежищах БАПОР людей почти в четыре раза больше вместимости и они подвергаются бомбардировкам. Морги переполнены. Магазины пусты», — заявил он, отметив рост заболеваемости, особенно среди детей.
«Нигде не безопасно. Я повторяю свой призыв к гуманитарному прекращению огня», — подчеркнул Гутерреш, потребовав соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения и медицинских работников.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — «Бригады “Аль-Кассам” — объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы”.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.