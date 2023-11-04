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Палестино-израильский конфликт
08:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Сотрудница Госдепа обвинила Байдена в причастности к геноциду жителей Газы

Сотрудница Госдепартамента США Сильвия Якуб в соцсети X раскритиковала действия президента Джо Байдена по ситуации на Ближнем Востоке. Она обвинила его в причастности к геноциду. Позднее Якуб ограничила доступ к своей странице. На публикации обратило внимание Axios.

Источник: Reuters

«Вы предоставляет значительное больше военной помощи правительству, которое без разбору атакует невинных жителей Газы», — говорилось в записи сотрудницы Госдепа.

Вы причастны к геноциду, президент.

Сильвия Якуб
сотрудник Госдепа США

Позднее она также обвинила вице-президента Камалу Харрис в том, что та «оторвана от реальности».

Как отмечает Axios, американские дипломаты могут выражать свое несогласие с политикой через специальные внутриведомственные заявления. Госпожа Якуб разослала письмо, чтобы собрать подписи под ее заявлением с призывом по поводу палестино-израильского конфликта.

Белый дом официально выступает против прекращения огня в секторе Газа и предлагает вместо этого делать «паузы» для доставки гуманитарной помощи. США дважды выступали против резолюций Совета Безопасности ООН и против резолюции Генассамблеи ООН, в которых среди прочего содержались призывы к прекращению огня.

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Леонид Уварчев

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