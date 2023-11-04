Сотрудница Госдепа обвинила Байдена в причастности к геноциду жителей Газы

«Вы предоставляет значительное больше военной помощи правительству, которое без разбору атакует невинных жителей Газы», — говорилось в записи сотрудницы Госдепа.
Позднее она также обвинила вице-президента Камалу Харрис в том, что та «оторвана от реальности».
Как отмечает Axios, американские дипломаты могут выражать свое несогласие с политикой через специальные внутриведомственные заявления. Госпожа Якуб разослала письмо, чтобы собрать подписи под ее заявлением с призывом по поводу палестино-израильского конфликта.
Белый дом официально выступает против прекращения огня в секторе Газа и предлагает вместо этого делать «паузы» для доставки гуманитарной помощи. США дважды выступали против резолюций Совета Безопасности ООН и против резолюции Генассамблеи ООН, в которых среди прочего содержались призывы к прекращению огня.