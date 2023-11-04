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12:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова отреагировала на визит главы Еврокомиссии в Киев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на визит в Киев главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Своими мыслями дипломат поделилась в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Захарова сыронизировала, что глава ЕК, которая желает обсудить пути вступления Украины в Евросоюз (ЕС), «вернулась к своей основной деятельности».

4 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. На вокзале ее встретил президент Украины Владимир Зеленский, хотя раньше в ходе визитов в страну политика обычно встречали представители посольства ЕС.

Европейский политик отметила, что прибыла в украинскую столицу, чтобы обсудить путь вступления страны в ЕС. Помимо этого, стороны собирались затронуть тему финансовой поддержки Евросоюза для восстановления страны.

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