Патрушев заявил о планах Запада создать вокруг России новые горячие точки

«В планы Запада входит создание по периметру наших границ горячих точек, подобных украинской. Россия как великая держава со своими национальными интересами внимательно следит за этими поползновениями и не оставляет их без внимания», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).
Секретарь Совбеза ранее говорил, что страны Запада считают Россию постоянной угрозой, поэтому задействует против нее все доступные средства. Патрушев считает, что такое отношение вызвано демонтажом колониальной системы, который начался после Второй мировой войны. В том числе, на этот процесс повлияли достижения и победы Советского Союза, благодаря которым «десятки государств мира получили независимость», напомнил политик.
В июле Патрушев обвинил западные спецслужбы в финансировании террористических группировок.