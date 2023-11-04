13:45 (мск), источник: Российская газета
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
В День народного единства президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
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Церемония с участием главы государства стала традицией. Президент, встав на одно колено, положил к подножию монумента большой букет красных роз. Затем он наклонил голову в знак почтения к освободителям страны от польских интервентов.
Вместе с Путиным в возложении цветов приняли участие главы традиционных конфессий, а также представители общественных и молодежных организаций (в числе участников — представители «Движения первых» и «Волонтеры победы» и многие другие).
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, других мероприятий у Путина на 4 ноября не запланировано.
Напомним, что праздник — довольно молодой, он отмечается с 2005 года. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке — праздник учрежден в память о события 1612 года, когда войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.
Как заявлял ранее президент, тогда народ отстоял родную землю, избавился от захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобицам и открыл дорогу для возрождения и укрепления России.