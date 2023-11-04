Патрушев: Россия впервые опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
Патрушев добавил, что реализация Стратегии национальной безопасности России способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциала России.
25 октября президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Министр обороны Сергей Шойгу во время доклада Путину пояснил, что в ходе тренировки отрабатывались задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
На вооружении России находится в том числе российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», он был поставлен на боевое дежурство в 2017 г. Впервые он был применен в ходе спецоперации на Украине в марте 2022 г. В августе 2022 г. министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине. По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями».
Путин неоднократно отмечал, что не видит необходимости менять концепцию военной доктрины в части применения ядерного оружия. Российский лидер напомнил, что в документе указаны две причины возможного применения ядерного оружия — применение такого оружия в отношении России и угроза существования российского государства, если даже применяются обычные вооружения.