16:37 (мск), источник: Ведомости
Турция решила отозвать своего посла из Тель-Авива для консультаций
Турция отзывает своего посла в Израиле Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций, сообщается на сайте турецкого МИДа.
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Турция принимает во внимание «гуманитарную трагедию» в секторе Газа, которая произошла из-за того, что израильская сторона «не приняла призывы о прекращении огня, продолжила нападения на мирное население и не допустила бесперебойного и непрерывного поступления гуманитарной помощи».
В связи с этим было решено отозвать посла в Тель-Авиве в Анкару, говорится в сообщении.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 ноября, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху более не является для руководства Турции собеседником. Анкара, по его словам, выступает за реализацию тех инициатив, которые «принесут мир и спокойствие» в регион, но никогда не поддержит планы «постепенно стереть палестинцев с исторической сцены». Поддержка действий Израиля, среди которых, добавил Эрдоган, убийство мирных жителей и удары по больницам, является движением в сторону неразрешимости конфликта. Ответственность за гибель мирных жителей Газы лежит в первую очередь на Нетаньяху, считает турецкий президент.
С начала конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» Эрдоган сделал ряд антиизраильских заявлений. 28 октября на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле он обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, а государство Израиль назвал оккупантом. Эрдоган также возложил ответственность за эскалацию насилия на Ближнем Востоке на Запад. По его мнению, виновниками «резни» в секторе Газа являются те, кто оказывает неограниченную помощь Израилю. Эрдоган отметил, что достижение мира в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, которое было бы признано всеми странами. Израиль после этого объявил об отзыве своих дипломатов из Турции.