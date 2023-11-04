«Путин у нас один»: Песков ответил на вопрос о двойниках президента

«Эксперты гадают: их три или четыре? И тот, кто сегодня возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому, это который? А Путин у нас один», — сказал представитель Кремля и вызвал аплодисменты в зале.
Ранее Песков рассказал, как президент относится к популярному мифу о своих двойниках. По словам представителя Кремля, Путин «улыбается и смеётся», слыша о подобных рассуждениях.
Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум «Россия». На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции на мероприятии есть у субъектов РФ, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года. Владимир Путин неоднократно посетит её, сообщил ранее Песков.