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16:44 (мск), источник: Life.ru

«Путин у нас один»: Песков ответил на вопрос о двойниках президента

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» задали вопрос о двойниках главы государства. Представитель Кремля отметил, что «Путин у нас один».

Источник: РИА "Новости"

«Эксперты гадают: их три или четыре? И тот, кто сегодня возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому, это который? А Путин у нас один», — сказал представитель Кремля и вызвал аплодисменты в зале.

Ранее Песков рассказал, как президент относится к популярному мифу о своих двойниках. По словам представителя Кремля, Путин «улыбается и смеётся», слыша о подобных рассуждениях.

Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум «Россия». На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции на мероприятии есть у субъектов РФ, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года. Владимир Путин неоднократно посетит её, сообщил ранее Песков.

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