Советник главы ДНР заявил о расколе между Зеленским и Залужным

«Все глубже раскол между … Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. Теперь Залужный дал интервью The Economist о том, что даже F-16, которые, возможно, поставит им Евросоюз и партнеры по НАТО, будут бесполезны ввиду того, что Россия модернизировала свои комплексы С-400», — сказал Гагин РИА Новости.
Советник главы ДНР также упомянул заявления Залужного о необходимости сворачивать украинское контрнаступление, переходить в оборону и беречь остатки армии.
«Тоже не придают этой кампании оптимизма ни со стороны самих военнослужащих Украины, ни со стороны партнеров по НАТО», — заключил Гагин.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.