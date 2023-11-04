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Палестино-израильский конфликт
17:35 (мск), источник: ТАСС

Зеленский опроверг сообщения о попытках Запада склонить его к переговорам с РФ

По словам президента Украины, такое давление на Киев поддерживается «даже украинцами».

Источник: AFP 2023

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто из лидеров США и ЕС не давит на него с целью проведения переговоров с Россией.

«Никто сегодня не давит на меня. Все это было с начала войны и до войны. На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то отдавали», — сказал он во время совместной пресс-конференции с прибывшей в Киев главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он заявил, что «такого [переговоров] нет и не будет». При этом он отметил, что тема давления Запада на Киев с целью проведения переговоров поддерживается «даже украинцами».

Ранее 4 ноября телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. По данным телеканала, американские и европейские официальные лица «начали спокойно» говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. Во время этих разговоров поднимались вопросы, что Украине «придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей». Ряд таких бесед состоялся еще в прошлом месяце, отмечает телеканал.

Как указывают чиновники, подобные переговоры являются признанием того, что конфликт зашел в тупик, а Запад не сможет и дальше оказывать помощь Киеву. Официальные лица говорят, что «осталось время до конца года», прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут срочный характер.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.

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