19:52 (мск), источник: ТАСС
Блинкен заявил, что возвращение к статус-кво на Ближнем Востоке невозможно
Как сообщил американский госсекретарь, США продолжают считать, что единственным жизнеспособным путем является двухгосударственное решение.
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БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что возвращение к статус-кво на Ближнем Востоке невозможно и требуется активизировать работу для воплощения в жизнь урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа образования двух независимых государств. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Аммане по итогам трехсторонних переговоров с главами МИД Египта Самехом Шукри и Иордании Айманом ас-Сафади.
«Работая вместе над решением всех текущих проблем, мы одновременно должны действовать в целях строительства безопасного и прочного мира. Чтобы это произошло, мы должны создать условия, гарантирующие, что мы через несколько недель или месяцев не окажемся опять в нынешней ситуации. У нас сегодня состоялось широкое обсуждение общей заинтересованности в создании фундамента прочной безопасности и непреходящего мира», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.
По его словам, «США продолжают считать, что единственным жизнеспособным путем является двухгосударственное решение». «И мы обсудили некоторые значимые и практические шаги, которые можем сделать, чтобы помочь продвинуть эту концепцию, чтобы мы достигли этой цели», — сообщил Блинкен, не вдаваясь в детали. «У нас и наших партнеров будут разные взгляды на то, как лучше всего выйти на эти шаги. Но мы все понимаем, что не можем вернуться к статус-кво. И мы все понимаем, что мы все разделяем не только заинтересованность, но и ответственность — чтобы сделать все возможное в целях подготовки сообща лучшего пути вперед», — сказал госсекретарь.
«Никто из нас не думает, что это будет легко», — признал Блинкен. «Но именно сейчас, когда ставки высоки как никогда, когда перспективы кажутся самыми мрачными, мы должны активизировать работу, чтобы ответить на этот вызов», — убежден шеф американской дипломатии.