Зеленский разочаровался из-за возможной отмены визита в Израиль

По словам собеседника издания, Зеленский «разочарован», поскольку «хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю».
Источник Channel12 пояснил, что утечка наносит ущерб безопасности президента, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта. Решение по дате визита сейчас не принято, добавил он.
3 ноября источник в правительстве Украины заявил, что информация о запланированном визите Владимира Зеленского в Израиль на следующей неделе не соответствует действительности.
До этого канал Channel 12 сообщил, что, предположительно, 6 или 7 ноября Зеленский прибудет в Израиль, чтобы встретиться с израильским руководством, в частности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.