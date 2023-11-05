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Палестино-израильский конфликт
10:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский разочаровался из-за возможной отмены визита в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать в Израиль, но теперь в Киеве задумались о возможной отмене визита в связи с утечкой информации о нем в СМИ. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.

Источник: Reuters

По словам собеседника издания, Зеленский «разочарован», поскольку «хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю».

Источник Channel12 пояснил, что утечка наносит ущерб безопасности президента, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта. Решение по дате визита сейчас не принято, добавил он.

3 ноября источник в правительстве Украины заявил, что информация о запланированном визите Владимира Зеленского в Израиль на следующей неделе не соответствует действительности.

До этого канал Channel 12 сообщил, что, предположительно, 6 или 7 ноября Зеленский прибудет в Израиль, чтобы встретиться с израильским руководством, в частности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

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