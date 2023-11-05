Главный противник Эрдогана покинул свой пост спустя 13 лет

74-летний Кылычдароглу возглавлял партию с мая 2010 года. В субботу вечером начался конгресс партии, голосование затянулось на три раунда и закончилось глубоко в ночи. Разрыв между Кылычдароглу и Озелем во втором туре составил всего два голоса.
«Решением делегатов конгресса я прощаюсь с постом главы партии… и желаю успехов новому председателю Озгуру Озелю», — написал Кылычдароглу в соцсети X.
49-летний Озель, по профессии фармацевт, в победной речи заявил, что намерен сосредоточиться на муниципальных выборах, запланированных на 31 марта — сейчас оппозиционеры возглавляют мэрии большинства мегаполисов Турции. Он отметил, что первый визит совершит в пострадавшую от землетрясений провинцию Хатай, а уже в понедельник проведет встречи с главами отделений партии во всех 81 провинциях для выработки стратегии на выборах.