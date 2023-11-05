Два министра в Уругвае ушли в отставку из-за скандала с наркоторговцем

Глава уругвайского МВД Луис Альберто Хебер ушел в отставку в связи с выдачей паспорта наркоторговцу Себастьяну Марсету. Его прошение подписал президент Луис Лакалье Поу, пишет The Associated Press.
Несколькими днями ранее в отставку подал министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо, он принял такое решение после публикации записей, в которых просит своего бывшего заместителя Каролину Аче «потерять» свой телефон, чтобы его не получили следователи. Дело в том, что Аче получила сообщение от замглавы уругвайского МВД Гильермо Масьеля: «Он очень опасный и крупный торговец наркотиками», однако впоследствии чиновники утверждали, что не знали, кем является Марсет.
Президент Уругвая при этом подчеркнул, что выдача паспорта соответствовала закону, его пришлось выдать, «даже зная, что это Марсет». «Мы не хотим, чтобы у наркоторговца был паспорт, конечно, нет, но таков действующий закон», — добавил глава государства.
Марсет получил паспорт Уругвая в 2021 году, будучи задержанным в Дубае с поддельным парагвайским паспортом, после чего покинул ОАЭ и до сих пор скрывается от правосудия.
Власти считают 32-летнего Себастьяна Марсета основателем преступной организации, которая занимается экспортом кокаина в Европу, его обвиняют в организации убийства парагвайского прокурора Марсело Печчи в Колумбии в 2022 году.