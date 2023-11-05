12:11 (мск), источник: ТАСС
Нетаньяху отстранил от заседаний кабмина упомянувшего сброс ядерной бомбы на Газу министра
Премьер-министр Израиля считает, что слова Амихая Элияху «не соответствуют действительности и оторваны от реальности».
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа. Об этом сообщает радио Kan.
«Слова Амихая Элияху не соответствуют действительности и оторваны от реальности. Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы», — цитирует радиостанция Нетаньяху.
В воскресенье, отвечая на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol Berama о том, следует ли сбросить на палестинский анклав ядерную бомбу, Элияху указал, что «это одна из возможностей». Позднее в тот же день министр указал, что «любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим». «Но нам [Израилю] определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму», — приводит пояснения Элияху Kan.