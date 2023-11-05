12:36 (мск), источник: ТАСС
Лавров заявил, что в интересах США дестабилизировать «все и вся»
Глава МИД РФ отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дестабилизации ситуации в любом регионе мира.
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МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки заинтересованы в дестабилизации ситуации в любом регионе мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Недавно читал аналитические отклики на происходящее, и кто-то из политических деятелей не в России сказал, что, наверное, неправильно говорить, когда мы обсуждаем внешнюю политику Запада и Соединенных Штатов, о двойных стандартах, потому что стандарт у них один: “Мы главные, что хотим, то воротим. Где не можем добиться какого-то результата, мы там будем дестабилизировать ситуацию и ловить рыбку в мутной воде”», — сказал Лавров в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.
«Если посмотреть на все заграничные авантюры Соединенных Штатов за последние, наверное, 50 лет, начиная с Вьетнама, не было ни одной истории, в которой они действительно бы принесли благо той стране, тому региону, в дела которой и которого они вмешались. Это только подтверждает вывод, что в их интересах дестабилизировать все и вся», — добавил министр.