13:44 (мск), источник: ТАСС
Президент Молдавии назвала законным решение о снятии с выборов партии «Шанс»
Майя Санду призвала голосовать за кандидатов, которые поддерживают проевропейский курс страны.
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КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду назвала законным решение о снятии с выборов одной из крупнейших оппозиционных партий «Шанс» без вердикта суда. Об этом она заявила журналистам после голосования на всеобщих выборах в местные органы власти.
«Те, кто не соблюдают закон, пытаются подкупить избирателей, используют незаконное финансирование, не соответствуют демократическим стандартам. В этих выборах принимают участие 35 политических парий. Людям есть из кого выбирать», — ответила Санду, подчеркнув, что «никто не может быть выше закона».
Президент призвала голосовать за кандидатов, которые поддерживают проевропейский курс Молдавии. «Нам нужна поддержка ЕС для крупных инфраструктурных проектов», — объяснила она.
Жителям Молдавии предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. Накануне дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов партии «Шанс», отступив от Кодекса о выборах. Оппозиция раскритиковала это решение и обвинила в оказании давления проевропейскую Партию действия и солидарности, контролирующую правительство.
В ходе избирательной кампании в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии «Шор» и нескольких других. За голосованием следят около 400 иностранных наблюдателей, среди которых представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Европейского парламента, а также дипломаты ряда стран. Представителям РФ в наблюдении за выборами отказали.