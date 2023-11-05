Главное
Палестино-израильский конфликт
13:44 (мск), источник: ТАСС

Президент Молдавии назвала законным решение о снятии с выборов партии «Шанс»

Майя Санду призвала голосовать за кандидатов, которые поддерживают проевропейский курс страны.

Источник: AP 2023

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду назвала законным решение о снятии с выборов одной из крупнейших оппозиционных партий «Шанс» без вердикта суда. Об этом она заявила журналистам после голосования на всеобщих выборах в местные органы власти.

«Те, кто не соблюдают закон, пытаются подкупить избирателей, используют незаконное финансирование, не соответствуют демократическим стандартам. В этих выборах принимают участие 35 политических парий. Людям есть из кого выбирать», — ответила Санду, подчеркнув, что «никто не может быть выше закона».

Президент призвала голосовать за кандидатов, которые поддерживают проевропейский курс Молдавии. «Нам нужна поддержка ЕС для крупных инфраструктурных проектов», — объяснила она.

Жителям Молдавии предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. Накануне дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов партии «Шанс», отступив от Кодекса о выборах. Оппозиция раскритиковала это решение и обвинила в оказании давления проевропейскую Партию действия и солидарности, контролирующую правительство.

В ходе избирательной кампании в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии «Шор» и нескольких других. За голосованием следят около 400 иностранных наблюдателей, среди которых представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Европейского парламента, а также дипломаты ряда стран. Представителям РФ в наблюдении за выборами отказали.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 По одной из версий, Сталин отверг эту картину за то, что в фильме ребенок заменяет собой всю советскую власть
Как Романовы оказались в шаге от гибели в 1888 и почему Александр III решил скрыть обстоятельства случившегося
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта