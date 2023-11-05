Песков сообщил подробности о совещании Путина по событиям в Дагестане

Путин 30 октября провёл совещание с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств, в ходе которого он заявил, что события в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб.
«Оно продолжалось достаточно долго. Оно почти два часа продолжалось. Тоже ушло совсем в ночь. И конечно, это и внутренний аспект, и международный аспект. Это и необходимость принятия мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем», — сказал Песков.
Он добавил, что это был «достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении».
По словам Пескова, на совещаниях всегда происходит обмен мнениями.
«И как правило, особенно на таком уровне, естественно, это очень живой обмен мнениями», — отметил он.
Ранее в Дагестане на фоне обострения палестино-израильского конфликте прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В минувшую субботу в городе Хасавюрте несколько десятков человек, преимущественно молодых людей, пришли к отелю, чтобы потребовать выселения якобы остановившихся там беженцев из Израиля. На следующий день в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после прибытия рейса из Тель-Авива. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.