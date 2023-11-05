МАРТ: нет необходимости в регулировании цен на отечественную плодоовощную продукцию

Она рассказала, как в Беларуси формируется цена на товары: «Исходя из действующего законодательства, цену товаров устанавливает производитель. К цене устанавливается максимальная торговая надбавка с учетом оптовой. На сегодняшний день на плодоовощную продукцию — это 30%. Пределы этой торговой надбавки допускать выше — нельзя, ниже — можно».
Цена на отечественную плодоовощную продукцию очень низкая и устанавливать на нее ценовое регулирование дополнительно нет необходимости, считает Наталья Мельникова. «Если мы увидим перекос в цене в первую очередь в Российской Федерации, где нашему производителю будет выгодно продать товар на экспорт одним вагоном и сразу получить деньги за счет вымывания ресурса на рынке, не глядя на стабилизационные фонды, то МАРТ примет жесткие меры, — заявила она. — Пока в перспективе мы не видим роста цен на плодоовощную продукцию, но если это произойдет, будет установлено ценовое регулирование».
Стабилизационные фонды позволяют гарантированно получить товар, но его могут не выбрать, добавила начальник управления. «Хранитель имеет полное право реализовать эту продукцию по своему усмотрению — или на переработку, или вывезти на экспорт», — сказала специалист.