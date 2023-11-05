Блинкен заявил о решимости США помочь создать палестинское государство

«Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США по-прежнему привержены обеспечению равной защиты достоинства и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян. Госсекретарь также подчеркнул готовность США содействовать реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного государства», — заявили в американском дипведомстве.
Помимо этого, Блинкен в ходе беседы с Аббасом указал на важность продолжения поставок жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа. Госсекретарь также дал понять, что США считают неприемлемым сценарий насильственного перемещения жителей Палестины в другие районы.
«Стороны также обсудили усилия по восстановлению порядка и стабильности на Западном берегу реки Иордан, включая необходимость остановить насилие экстремистов в отношении палестинцев и привлечь виновных к ответственности», — проинформировал госдепартамент.