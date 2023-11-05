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Палестино-израильский конфликт
17:25 (мск), источник: © РИА Новости

Блинкен заявил о решимости США помочь создать палестинское государство

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в Рамалле провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой подчеркнул решимость Вашингтона содействовать созданию палестинского государства, говорится в обнародованном заявлении пресс-службы госдепартамента.

Источник: Reuters

«Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США по-прежнему привержены обеспечению равной защиты достоинства и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян. Госсекретарь также подчеркнул готовность США содействовать реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного государства», — заявили в американском дипведомстве.

Помимо этого, Блинкен в ходе беседы с Аббасом указал на важность продолжения поставок жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа. Госсекретарь также дал понять, что США считают неприемлемым сценарий насильственного перемещения жителей Палестины в другие районы.

«Стороны также обсудили усилия по восстановлению порядка и стабильности на Западном берегу реки Иордан, включая необходимость остановить насилие экстремистов в отношении палестинцев и привлечь виновных к ответственности», — проинформировал госдепартамент.

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