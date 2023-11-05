5 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Местные выборы в Молдове: чего ждать основным партиям
В гостях у Sputnik Молдова политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.
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В Молдове проходят очередные всеобщие местные выборы. Утром в воскресенье открылись все 1958 участков для голосования, заявила глава Центризбиркома Анжела Караман.
Каковы шансы крупнейших партий Молдовы на местных выборах? Станут они победой или поражением для действующей власти?
Сегодня беседуем об этом с политологом, историком, доктором философии Борисом Шаповаловым.