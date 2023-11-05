5 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Обращение партии «Шанс» о снятии с выборов рассмотрит Конституционный суд
Конституционный суд рассмотрит жалобу партии «Шанс».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева в воскресенье, 5 ноября, передала ходатайство партии «Шанс» об исключении ее из избирательной гонки на всеобщих местных выборах на рассмотрение в Конституционный суд.
Ранее распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) от 3 ноября 2023 года все кандидаты от политической партии «Шанс» были сняты с выборов. Избирательные комиссии обязали проставить во всех бюллетенях напротив имен кандидатов от политформирования штамп Retras («Выбыл»).
При этом одна из судей КС отметила, что рассмотрение решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) не входит в компетенцию ее ведомства.
«У нас есть установленные правовые нормы, согласно которым, решения КЧС являются компетенцией судебных инстанций. И я не понимаю, почему сделано исключение. Я до сих пор не видела этого обращения, но могу сказать, что Конституционный суд — это не судебная инстанция. Но любой запрос требует рассмотрения. Мы немедленно соберемся на экстренное заседание, чтобы принять решение. Но из практики международной и нашей, могу сказать, что мы впервые будем рассматривать решение комиссии по ЧС».
Она также добавила, что решение КС будет незамедлительно опубликовано на сайте КС в случае его принятия, но сначала судьи должны ознакомиться с делом.
«Не знаю, чего они ждут. Мы не принимаем мгновенных решений», — пояснила Маноле.