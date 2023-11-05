5 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Около 2 тысяч фур ждут на границе выезда в ЕС
В последнее время количество большегрузов, которые стоят в очередях на выезд в Евросоюз, остается стабильным — около двух тысяч.
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МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Около двух тысяч большегрузных автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны Европейского союза в воскресенье, свидетельствуют оперативные данные Государственного пограничного комитета республики.
По информации ГПК, наиболее сложная обстановка с пересечением государственной границы сложилась в настоящее время на литовском направлении.
Так, в международном пункте пропуска «Бенякони» в очереди стоят 700 большегрузов, в «Каменном Логе» — 430, в «Котловке» — 170.
Выезда в Латвию ожидают в пункте пропуска «Григоровщина» 470 машин.
На польском направлении очереди наблюдаются только в пункте пропуска «Козловичи» — 100 машин.
Закрытие пунктов пропуска
Латвия в сентябре приостановила работу контрольно-пропускного пункта «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны»). Причиной названо обеспечение неприкосновенности границы и предотвращение нелегальной миграции.
Пересечение границы с Латвией теперь возможно только через единственный функционирующий латвийский погранпереход «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).
Ранее 18 августа прекратили работу два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Данное решение было принято литовским правительством.
Таким образом, теперь на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта действуют только четыре погранперехода: «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони»), «Райгардас» («Привалка»).
В феврале этого года польские власти также в одностороннем порядке закрыли пункт пропуска «Бобровники». В результате на белорусско-польской границе остался лишь один ПП для грузового транспорта («Кукурыки» — «Козловичи») и один для легкового («Тересполь» — «Брест»).
Кроме того, Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.