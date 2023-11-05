За что голосовали на местных выборах молдавские политики и руководство страны

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Руководство Молдовы, а также кандидаты в мэры на местных выборах пришли на избирательные участки в воскресенье, чтобы отдать свои голоса за достойных кандидатов. Какие заявления сделали они при этом узнайте из нашего обзора.
Кандидат в мэры от партии «Действие и солидарность» (PAS) Лилиан Карп пришел на избирательный участок ранним утром.
Журналистам он заявил, что отдал свой голос за «более комфортный город, за город, в котором проекты реализуются качественно, и где первый дождь не создает проблем».
«Я голосовал за город, где есть благоустроенные дворы, я голосовал за город, где в каждом районе есть общественный транспорт. Я голосовал за нормальность, которая должна вернуться в Кишинев».
Он не стал комментировать, была ли эта предвыборная кампания честной, с учетом запрета на участие в выборах некоторым партиям и приостановки лицензий на вещание ряда телеканалов и блокирования десятков сайтов.
«Пожалуйста, по поводу решений, которые были приняты, обратитесь к учреждениям, которые их приняли».
Действующий мэр Кишинева Ион Чебан заявил после голосования: «Кишинев — это дом для всех нас, и я сегодня голосовал за развитие Кишинева, за развитие столицы Республики Молдова, за молодых, за старых, за чистый, современный, благоустроенный город».
«Сегодня решаем, как будет выглядеть город в будущем, решаем и то, как будет выглядеть состав муниципального совета. Это тоже очень важно».
Кандидат в мэры Кишинева от партии «Возрождение» Василе Боля проголосовал «за изменения, за возрождение Кишинева, за возрождение Молдовы».
Кандидат в градоначальники Кишинева от Партии коммунистов Диана Караман заявила, что голосовать на местных выборах необходимо для того, «чтобы быть достойными жителями города и дать возможность передать власть достойным людям».
Адриан Албу, кандидат в мэры молдавской столицы от социалистов пришел на избирательный участок со всей семьей.
«Голосовал за город, где бы нас уважали, за город, которых хочет развиваться, за команду, которая знает, как это сделать».
Кандидат в мэры Кишинева от партии «Гражданский конгресс» Михаял Полянский отметил, что отдал свой голос «за честную политику и за команду честных людей, которые не меняют своих политических взглядов».
«Я проголосовал за рациональную политику в городе, за урбанизм, за крупные инфраструктурные проекты, за современный, безопасный и мобильный город и, самое главное, за справедливый город».
Представитель партии «Шанс», отстраненной от участия в предвыборной гонке за день до выборов, Кристина Вулпе отметила, что говорить о честных и демократических выборах в сложившихся обстоятельствах крайне тяжело.
Президент Молдовы Майя Санду отдала свой голос за «людей, которым доверяет», которые, по ее мнению «будут работать честно и ответственно во благо кишиневцев, подставят свое плечо для реализации проекта европейской интеграции».
Она также ответила на вопрос журналистов о том, можно ли считать предвыборную кампанию честной на фоне ограничений в отношении ряда партий и закрытия нескольких телеканалов и блокирования десятков сайтов:
«Выборы означают демократию и соблюдение закона. Те, кто не соблюдает закон, кто использует незадекларированные деньги и особенно деньги из-за границы на финансирование этой деятельности, не соответствуют демократическим стандартам. Сегодня в рамках этих выборов участвуют 35 партий, людям есть из кого выбирать».
Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу также отдал свой голос на местных выборах.
«Голосовал за примаров и советников, которые будут нас представлять, а не за тех, кто продает страну за 30 сребреников. Хотим европейскую столицу, что возможно с людьми, которые думают по-европейски».
заявил Гросу журналистам.
Премьер-министр Дорин Речан проголосовал «за европейское будущее Республики Молдова».
«Чтобы у нас были населенные пункты по-настоящему европейские, где бы нам нравилось жить, гулять и проводить время. Хочу призвать всех людей, всех возрастов, пойти на голосование. Потому что кроме примаров в муниципиях и населенных пунктах, мы выбираем и советников, а в случае с советниками, второго голосования не будет».
Пятый президент Молдовы Игорь Додон на нынешних выборах отдал свой голос «против диктаторского режима».
«Я верю в наш народ, верю, что наши сограждане поняли за последние 2−3 года, кто пришёл к власти в Молдове».
заявил Додон журналистам.
Экс-премьер Ион Кику проголосовал за то, чтобы Кишинев продолжал развиваться, однако он отметил, что происходящее сегодня в стране «еще больше лишает нас права выбора — свободного голосования».
Ирина Влах, экс-башкан Гагаузии, отдала свой голос за то, чтобы столица автономии, Комрат «продолжал динамично развиваться».
«Очень хочу, чтобы город Комрат продолжал динамично развиваться. Считаю, что очень много положительных изменений произошло и хочу, чтобы эти изменения продолжались и дальше, потому что комратчане достойны хорошей и красивой жизни. Еще много инфраструктурных проектов надо решить, я уверена что следующие четыре года это обязательно произойдет».
заявила Влах после голосования на местных выборах.
Действующий башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул отметила на голосовании, что нынешние выборы «нельзя назвать свободными и демократичными».
«В нарушение международных правовых норм и Конституции Республики Молдова власть открыто вмешалась в избирательные процессы и устранила опасных для нее электоральных конкурентов».
написала Гуцул позже в соцсетях.