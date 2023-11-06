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6 ноября, источник: МК.RU Хабаровск

Новая гвардейская мотострелковая бригада появилась в Хабаровском крае

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 64-ой отдельной мотострелковой бригаде почетного наименования «гвардейская».

Источник: Правительство Хабаровского края

С знаменательным событием личный состав и ветеранов подразделения поздравил губернатор Михаил Дегтярев и врио командующего войсками Восточного военного округа Михаил Носулев. Теперь боевое знамя бригады будет украшать гвардейская лента.

«С самого начала специальной военной операции бригада одной из первых встала на защиту страны и вступила в бой с националистами. Высокого статуса она удостоена за массовый героизм и отвагу. И прямо сейчас воины прославленного гвардейского соединения продолжают борьбу за будущее и свободу России», — рассказал губернатор.

64-ая отдельная мотострелковая бригада, базирующаяся в селе Князе-Волконское уже вторая в ВВО удостоенная почетного наименования «гвардейская».

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