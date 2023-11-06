6 ноября, источник: МК.RU Хабаровск
Новая гвардейская мотострелковая бригада появилась в Хабаровском крае
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 64-ой отдельной мотострелковой бригаде почетного наименования «гвардейская».
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С знаменательным событием личный состав и ветеранов подразделения поздравил губернатор Михаил Дегтярев и врио командующего войсками Восточного военного округа Михаил Носулев. Теперь боевое знамя бригады будет украшать гвардейская лента.
«С самого начала специальной военной операции бригада одной из первых встала на защиту страны и вступила в бой с националистами. Высокого статуса она удостоена за массовый героизм и отвагу. И прямо сейчас воины прославленного гвардейского соединения продолжают борьбу за будущее и свободу России», — рассказал губернатор.
64-ая отдельная мотострелковая бригада, базирующаяся в селе Князе-Волконское уже вторая в ВВО удостоенная почетного наименования «гвардейская».