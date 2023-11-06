Здесь растят героев и генералов: юбилей Минского суворовского училища (видео)

Сегодня в суворовское училище поступают после 6 класса и учатся здесь 5 лет. Конкурс серьезный — 4−5 человек на место. В училище подростки находятся круглосуточно и уходят в увольнение на выходные при условии, что у них нет дисциплинарных замечаний и хорошие отметки. Каникулы кадеты также проводят дома.
Адаптироваться к новым, почти армейским условиям ребятам помогают офицеры-воспитатели. Специалист, которые находятся с учащимися от подъема до отбоя, нередко называют суворовскими «папами».
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Очень многие ребята поступают в училище, чтобы продолжить семейную династию. Суворовцы мотивированы на успешную учебу и имеют свои традиции, как получить хорошую отметку. Например, некоторые перед контрольной или экзаменом ставят свечку в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, открытом в Минском СВУ в 2006 году.
Смотрите в эксклюзивном видео Sputnik, как сегодня живут столичные суворовцы и что об учреждении говорят его знаменитые выпускники.
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