ООН: число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР возросло до 88

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в Газе, по данным минздрава, погибли почти 9500 человек, в том числе 3900 детей и более 2400 женщин. Более 23 000 раненых нуждаются в медпомощи, приводит данные ООН.
«Все население находится в осаде и подвергается нападениям, лишено доступа к самому необходимому для выживания. Это неприемлемо», — заявили сотрудники гуманитарных ведомств ООН. Они призвали к немедленному освобождению всех заложников.
«Нам необходимо немедленное прекращение огня. Прошло 30 дней. Это должно прекратиться сейчас», — резюмировали авторы заявления.
Заявление подписали заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, исполнительный директор детского фонда ООН Кэтрин Рассел и другие.
Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября, в результате нападения погибли около 1400 человек. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции, призвав жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса». Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 ноября заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа.