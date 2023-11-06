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Палестино-израильский конфликт
09:19 (мск), источник: Ведомости

ООН: число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР возросло до 88

С 7 октября 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в секторе Газа. Это самое большое число погибших сотрудников ООН, когда-либо зарегистрированное в одном конфликте. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей гуманитарных ведомств организации, объединенных в Межучрежденческий постоянный комитет.

Источник: AFP 2023

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в Газе, по данным минздрава, погибли почти 9500 человек, в том числе 3900 детей и более 2400 женщин. Более 23 000 раненых нуждаются в медпомощи, приводит данные ООН.

«Все население находится в осаде и подвергается нападениям, лишено доступа к самому необходимому для выживания. Это неприемлемо», — заявили сотрудники гуманитарных ведомств ООН. Они призвали к немедленному освобождению всех заложников.

«Нам необходимо немедленное прекращение огня. Прошло 30 дней. Это должно прекратиться сейчас», — резюмировали авторы заявления.

Заявление подписали заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, исполнительный директор детского фонда ООН Кэтрин Рассел и другие.

Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября, в результате нападения погибли около 1400 человек. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции, призвав жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса». Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 ноября заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа.

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