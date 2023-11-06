Главное
Палестино-израильский конфликт
10:52 (мск), источник: © РИА Новости

В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре

АНКАРА, 6 ноя — РИА Новости. Нерадушный прием в Анкаре госсекретаря США Энтони Блинкена активно обсуждается в турецком сегменте социальных сетей, ряд пользователей считают, что американский политик «получил то, что заслуживает».

Блинкен прибыл в турецкую столицу ночью. У трапа самолёта его встретили заместитель губернатора Анкары и посол США Джефф Флейк, который ранее подвергся жёсткой критике со стороны президента Турции за встречу с лидером оппозиции во время прошедших президентских выборов.

Один из известных турецких журналистов Зафер Шахин, поделившись фото с Блинкеном в соцсети Х, написал: «Очень элегантный прием». В комментариях пользователи соцсетей отметили, что американский политик «этого и заслуживает». Другие обратили внимание на то, что посол США встречает своего министра засунув руку в карман.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подверг критике Блинкена за его субъективный подход к палестино-израильскому обострению. По словам турецкого лидера, Блинкен подходит к кризису исходя из своей национальной принадлежности.

В понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан и Блинкен проведут переговоры по ситуации в Газе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Не хватило пороху: Залужный признал провал контрнаступа
'Бросают вызов': американский генерал пожаловался на российских пилотов
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия