В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре

Блинкен прибыл в турецкую столицу ночью. У трапа самолёта его встретили заместитель губернатора Анкары и посол США Джефф Флейк, который ранее подвергся жёсткой критике со стороны президента Турции за встречу с лидером оппозиции во время прошедших президентских выборов.
Один из известных турецких журналистов Зафер Шахин, поделившись фото с Блинкеном в соцсети Х, написал: «Очень элегантный прием». В комментариях пользователи соцсетей отметили, что американский политик «этого и заслуживает». Другие обратили внимание на то, что посол США встречает своего министра засунув руку в карман.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подверг критике Блинкена за его субъективный подход к палестино-израильскому обострению. По словам турецкого лидера, Блинкен подходит к кризису исходя из своей национальной принадлежности.
В понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан и Блинкен проведут переговоры по ситуации в Газе.