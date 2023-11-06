6 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Ион Чебан выигрывает выборы мэра Кишинева в первом туре — предварительные данные
По предварительным данным, победу на выборах мэра Кишинева одерживает действующий градоначальник Ион Чебан.
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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Действующий мэр молдавской столицы, лидер партии MAN Ион Чебан побеждает на выборах в первом туре, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после подсчета 100% протоколов.
Чебан набрал 50,62% голосов и опередил своего основного конкурента, кандидата от PAS Лилиана Карпа, который набрал, по предварительным данным, 28,23% голосов избирателей.
Согласно законодательству о выборах, кандидат в мэры считается избранным, если он получил более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
За Чебана проголосовали, по меньшей мере, 132 802 человека, это на 58 728 больше, чем у контркандидата Карпа, за него голос отдали, по меньшей мере, 74 074 человека.
На третьем месте — кандидат от Партии социалистов Адриан Албу с 4,52%, за него проголосовал, как минимум, 11 871 избиратель.
Всеобщие местные выборы прошли в Молдове в воскресенье, 5 ноября. Как сообщили в Центризбиркоме, на 21.00 воскресенья в целом по республике в выборах приняло участие более 41,41% внесенных в списки избирателей — около 1 147 610 человек. К этим данным будут добавлены голоса тех, кто не смог прийти на участки и участвовал в выборах при помощи мобильной урны для голосования.
По сравнению с местными выборами 2019-го в этом году количество проголосовавших немного снизилось. Тогда к избирательным урнам пришли 41,7% граждан Молдовы.