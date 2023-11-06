Какие партии сформируют муниципальный совет Кишинева — предварительные данные ЦИК

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Наибольшее количество мандатов в Муниципальном совете Кишинева получат представители партии действующего мэра Кишинева (MAN) и правящей партии (PAS), свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
По результатам обработки 304 из 305 протоколов, партия MAN получает 33,1% мандатов в мунсовете, PAS — 32,8%.
Далее следуют Партия социалистов (9,6%), Партия коммунистов (4,4%), партия «Возрождение» (2,6%), Платформа DA (2,5%), Наша партия — (1,7%).
По примерным подсчетам, которые на основании этих предварительных данных провели СМИ, партии PAS и MAN могут получить одинаковое количество мандатов — по 20, социалисты — 6, коммунисты — 2, остальные партии — по одному мандату.
Муниципальный совет Кишинева состоит из 51 местного избранника и является совещательным органом муниципалитета. Совет созывается один раз в месяц, но, если требуется, проводятся и внеочередные заседания.