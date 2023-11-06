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6 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Какие партии сформируют муниципальный совет Кишинева — предварительные данные ЦИК

Согласно предварительным данным Центризбиркома, две партии в Муниципальном совете могут получить равное количество мандатов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Наибольшее количество мандатов в Муниципальном совете Кишинева получат представители партии действующего мэра Кишинева (MAN) и правящей партии (PAS), свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По результатам обработки 304 из 305 протоколов, партия MAN получает 33,1% мандатов в мунсовете, PAS — 32,8%.

Далее следуют Партия социалистов (9,6%), Партия коммунистов (4,4%), партия «Возрождение» (2,6%), Платформа DA (2,5%), Наша партия — (1,7%).

По примерным подсчетам, которые на основании этих предварительных данных провели СМИ, партии PAS и MAN могут получить одинаковое количество мандатов — по 20, социалисты — 6, коммунисты — 2, остальные партии — по одному мандату.

Муниципальный совет Кишинева состоит из 51 местного избранника и является совещательным органом муниципалитета. Совет созывается один раз в месяц, но, если требуется, проводятся и внеочередные заседания.

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