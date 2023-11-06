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6 ноября, новости Казахстана, источник: КазТАГ

Стали известны итоги первых в Казахстане выборов акимов районов и городов областного значения

Астана. 6 ноября. КазТАГ — Стали известны итоги первых в Казахстане выборов акимов пилотных районов и городов областного значения, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«5 ноября по инициативе Главы государства впервые прошли выборы акимов пилотных районов и городов областного значения. В соответствии с полномочиями маслихаты областей утвердили перечень 42 районов и 3 городов областного значения для проведения данных выборов», — сообщает Центральная избирательная комиссия.

Выборы прошли на альтернативной основе. По данным, в избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов. Явка избирателей составила — 62,79%. Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 лет.

Итоги выборов:

1. Область Абай:

  • По Курчатову: Абдралиев Болат Тансыкбаевич.
  • По Абайскому району: Смагулов Мейржан Серикбосинович.

2. Акмолинская область:

  • По Акольскому району — Абдрахманов Биржан Тасбулатович.
  • По Астраханскому району — Ерсеитов Талгат Аманбаевич.
  • По Есильскому району- Балжанов Серик Мырзасейитович.
  • По Жаксынскому району — Кадралина Алмагуль Аманжоловна.
  • По Шортандинскому району — Шабаров Сагындык Серикбаевич.

3. Актюбинская область:

  • По Кобдинскому району — Тынымгереев Изгилик Досмуратович.
  • По Уилскому району — Казыбаев Аскар Каиргалиевич.
  • По Иргизскому району — Қызбергенов Нұрлан Қасымханұлы.

4. Алматинская область:

  • По Балхашскому району — Кутпанбетов Азат Укитаевич.
  • По Жамбылскому району — Ертас Нурлан Ертасулы.

5. Атырауская область:

  • По Исатайскому району — Мусин Нұрым Бекежанұлы.
  • По Кызылкогинскому району — Азмуханов Канат Кадыржанович.

6. Западно-Казахстанская область:

  • По Бокейординскому району — Даумов Нурлыбек Жаскайратович.
  • По Каратобинскому району — Суйеугалиев Кадыржан Орынбасарович.
  • По Таскалинскому району — Шакиров Талгат Аскарович.

7. Жамбылская область:

  • По Жуалынскому району — Мұртаза Жалғас Алижанұлы.
  • По Рыскуловский району — Есиркепов Ернар Серикалиевич.

8. Область Жетысу:

  • По Кербулакскому району — Есболатов Канат Болатович.
  • По Сарканскому району — Маманбаев Галымжан Канатович.

9. Карагандинская область:

  • По городу Приозерску — Ахметов Мансур Талгатович.
  • По Актогайскому району — Кенжебеков Руслан Айтыкенович.
  • По Осакаровскому району — Нурмуханбетов Руслан Есенбекович.

10. Костанайская область:

  • По Алтынсаринскому району — Сартов Арнур Маратович.
  • По Денисовскому району — Катпаев Руслан Жуламанович.
  • По Карабалыкскому району — Халыков Руслан Болатулы.
  • По Федоровскому району — Исабаев Тауба Каиржанович.
  • По городу Рудный — Ионенко Виктор Николаевич.

11. Кызылординская область:

  • По Сырдарьинскому району — Сарменбаев Берик Абдугаппарович.
  • По Шиелийскому району — Ахатов Нуржан Сабитович.

12. Мангистауская область:

  • По Бейнеускому району — Шалбаев Рахымжан Ысқақұлы.

13. Павлодарская область:

  • По Актогайскому району — Арынов Каршыга Зальмуханович.
  • По Железинскому району — Шайхимов Айтуган Абылаевич.
  • По Щербактинскому району — Иманкулов Сержан Ергалымович.

14. Северо-Казахстанская область:

  • По Темирязовскому району — Жаров Ерлан Каирович.

15. Туркестанская область:

  • По району Байдибек — Нурмаханов Ерлан Заипович.
  • По Мактааральскому району — Асанов Бахыт Насирханович.
  • По Созакскому району — Тұрысбеков Мұхит Сексенбайұлы.
  • По Шардаринскому району — Карсыбаев Арман Романович.

16. Область Улытау:

  • По Улытаускому району — Мырзабеков Аманжол Батырбекович.

17. Восточно-Казахстанская область:

  • По району Алтай — Курмамбаев Ренат Тлеуханович.
  • По Глубоковскому району — Тумашинов Эльдар Лукбекович.

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