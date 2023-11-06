Стали известны итоги первых в Казахстане выборов акимов районов и городов областного значения

«5 ноября по инициативе Главы государства впервые прошли выборы акимов пилотных районов и городов областного значения. В соответствии с полномочиями маслихаты областей утвердили перечень 42 районов и 3 городов областного значения для проведения данных выборов», — сообщает Центральная избирательная комиссия.
Выборы прошли на альтернативной основе. По данным, в избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов. Явка избирателей составила — 62,79%. Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 лет.
6. Западно-Казахстанская область:
9. Карагандинская область:
10. Костанайская область:
11. Кызылординская область:
12. Мангистауская область:
13. Павлодарская область:
14. Северо-Казахстанская область:
15. Туркестанская область:
17. Восточно-Казахстанская область: