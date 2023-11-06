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13:15 (мск), источник: Ведомости

Лавров: Запад привык решать собственные проблемы за счет других

Запад привык решать собственные проблемы за счет других и эксплуатировать чужие ресурсы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки «Россия».

Источник: РИА "Новости"

Лавров рассказал о развитии многополярного мира, в частности о расширении БРИКС и работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Понятно, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами пытается повернуть данные объективные тенденции вспять. Запад привык решать собственные проблемы за счет других, эксплуатировать чужие ресурсы. Как сказал Путин: “извлекать ренту гегемона”», — отметил министр.

По его словам, западные страны «по-прежнему, вопреки всем объективным процессам, лелеют надежду на то, чтобы править миром» и «указывать другим странам, с кем и как развивать связи». Методами вмешательства Запада Лавров назвал попытки сеять хаос, ссорить страны и народы, обострять межнациональные и межрелигиозные противоречия.

Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны.

Сергей Лавров
министр иностранных дел РФ

Он привел в пример и ситуацию на Украине, добавив, что «примеров много, но результат один и тот же — утрата или ослабление государственности».

Президент России Владимир Путин 30 сентября прошлого года, в день присоединения новых регионов к России, заявил, что Запад «готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата».

Тогда же президент отметил, что в интересах западных стран — «извлекать ренту гегемона», сохранение которой является "абсолютно корыстным мотивом.

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