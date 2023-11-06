Лавров: Запад привык решать собственные проблемы за счет других

Лавров рассказал о развитии многополярного мира, в частности о расширении БРИКС и работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Понятно, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами пытается повернуть данные объективные тенденции вспять. Запад привык решать собственные проблемы за счет других, эксплуатировать чужие ресурсы. Как сказал Путин: “извлекать ренту гегемона”», — отметил министр.
По его словам, западные страны «по-прежнему, вопреки всем объективным процессам, лелеют надежду на то, чтобы править миром» и «указывать другим странам, с кем и как развивать связи». Методами вмешательства Запада Лавров назвал попытки сеять хаос, ссорить страны и народы, обострять межнациональные и межрелигиозные противоречия.
Он привел в пример и ситуацию на Украине, добавив, что «примеров много, но результат один и тот же — утрата или ослабление государственности».
Президент России Владимир Путин 30 сентября прошлого года, в день присоединения новых регионов к России, заявил, что Запад «готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата».
Тогда же президент отметил, что в интересах западных стран — «извлекать ренту гегемона», сохранение которой является "абсолютно корыстным мотивом.