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Палестино-израильский конфликт
13:30 (мск), источник: РБК

Израиль дал палестинцам четыре часа для эвакуации на юг сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что откроет коридор в южную часть сектора Газа по шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 14:00 по местному времени (с 11:00 до 15:00 мск), чтобы жители северных районов могли безопасно эвакуироваться.

Источник: AFP 2023

«ЦАХАЛ снова разрешит проезд по дороге Салах эд-Дин с 10:00 до 14:00», — написал в соцсети X (ранее Twitter) пресс-секретарь армии Израиля для СМИ на арабском языке Авихай Эдри.

На территории сектора Газа проживают 2,1 млн человек по состоянию на 2023 год, следует из данных справочника ЦРУ (CIA World Factbook). По оценке ООН на 5 ноября, вынужденно покинули дома в анклаве около 1,5 млн палестинцев.

Накануне израильские военные окружили Газу и продвинулись до побережья, разделив сектор на северную и южную части. В ЦАХАЛ добавили, что остается открытым односторонний коридор на юг для эвакуации мирного населения.

Израильские военные еще 13 октября рекомендовали мирным жителям срочно уехать на юг сектора Газа ради их безопасности, указывая, что боевики ХАМАС используют их как «живой щит». Решение вызвало критику ООН и ВОЗ. ЦАХАЛ неоднократно подчеркивала, что не будет начинать крупную военную операцию в Газе, пока для этого не будут созданы условия.

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