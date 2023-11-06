6 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Местные выборы в Молдове: какие нарушения были зарегистрированы
Полиция зарегистрировала 220 случаев нарушений на выборах.
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Генеральная инспекция полиции проинформировала Центризбирком о регистрации 220 случаев нарушений или инцидентов на всеобщих местных выборах в Молдове.
По словам председателя Центральной избирательной комиссии Анжелики Караман, 65 случаев, зарегистрированных правоохранительными органами, касаются запрещенной предвыборной агитации, четыре — предвыборной рекламы, 50 — организованной перевозки избирателей, 11 — подозрения в подкупе избирателей, два случая рассматриваются сквозь призму Уголовно-процессуального кодекса, одно касается воспрепятствования свободному осуществлению избирательного права или деятельности избирательных органов (АТО Гагаузия), второе — порча избирательных бюллетеней (Сорока).
Также зарегистрировано 27 случаев фотографирования избирательных бюллетеней (составлено 10 протоколов о правонарушении).
Во всех случаях констатирующие агенты проводят мероприятия по сбору и исследованию доказательств для констатации факта, о котором получено уведомление.
Согласно законодательству, избиратели могут реализовать свое право голоса до 21.00. Избирательное бюро участка для голосования может принять решение о продлении не более чем на 2 часа времени голосования, чтобы дать возможность избирателям, стоящим в очереди на соответствующем избирательном участке, осуществить свое право.