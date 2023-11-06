6 ноября, новости Казахстана, источник: Nur.kz
Токаев дал ряд поручений главе Антикора
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
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Президенту было доложено о результатах работы Антикоррупционной службы за 10 месяцев текущего года. За отчетный период в стране зарегистрировано порядка 1 500 коррупционных преступлений, изобличено более 1 100 лиц, из которых 158 — руководители различного уровня. В суд направлено более 1 тысячи дел, возмещено 282 млрд тенге ущерба.
Председатель Агентства также сообщил, что с 2022 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 857 млрд тенге.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе расследования ряда уголовных дел. Кроме того, Асхат Жумагали отчитался о ходе работы по превенции коррупции. В рамках реализации Карты коррупционных рисков осуществляется мониторинг строительства социальных объектов, по которым нарушены сроки сдачи, имеются риски хищений. Установлено 156 таких объектов во всех регионах страны с общим бюджетом 2,44 трлн тенге.
В рамках взаимодействия с гражданским обществом реализуется проект «Антикоррупционное волонтерство», в котором на сегодня принимают участие более 2 тысяч неравнодушных казахстанцев.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по продолжению системной работы по противодействию коррупции и усилению превентивных мер.