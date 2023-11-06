6 ноября, новости Молдовы, источник: РИА Новости
Большая часть молдаван выступили против правящей партии, заявил Додон
Додон: около 75% молдаван выступили против правящей проевропейской партии.
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КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Три четверти населения Молдавии на местных выборах 5 ноября высказались против правящей проевропейской партии «Действие и солидарность» и поддерживающей эту политсилу президента республики Майи Санду, заявил глава Соцпартии, бывший руководитель страны Игорь Додон.
В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районов, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, ПДС придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление.
«Результаты выборов свидетельствуют о том, что 75% населения выступают против партии “Действие и солидарность”. И как бы представители правящей партии ни пытались сейчас делать хорошую мину при плохой игре, думаю, 2024 год будет чрезвычайно сложным для них и для Майи Санду».
По его словам, жители Молдавии проснулись и «не поддались на шантаж и давление». Они смогут отстоять свою позицию и в будущем — на президентских и парламентских выборах. «Партия “Действие и солидарность” и Майя Санду потерпели сокрушительное поражение на выборах. Обладая всей властью в стране, всеми СМИ, имея поддержку послов и рекордную финансовую помощь извне, власти не удалось заручиться поддержкой граждан. Более того, за последние пару лет они растеряли свыше 200 тысяч своих сторонников», — отметил экс-президент.
Президентские выборы в Молдавии пройдут в 2024 году, парламентские — в 2025 году.