Остановите это безобразие. Родители учеников раскритиковали новую систему оценок в школах

Основное недовольство родителей вызывает непонятная система подсчета четвертных оценок. Внезапно оказалось, что контрольные работы СОР (суммативное оценивание за раздел) и СОЧ (суммативное оценивание за четверть) максимально влияют на итоговую четвертную оценку, а выполнение домашних заданий (которые задаются в гигантских объемах, притом, что в мире вообще отказываются от ДЗ) почти не влияет на четвертную оценку, что, естественно, демотивирует детей выполнять ДЗ.
Министерство дошкольного и школьного образования в ответ на недовольство родителей опубликовало ролик, якобы что-то объясняющий, но и он не смог толком ничего объяснить.
Попробуем разобраться. При выводе четвертных оценок принимается во внимание периодический и итоговый контроль результатов обучения, которое включает СОР и СОЧ. Выучив один раздел по определенному предмету, ученики сдают контрольную СОР. По итогам четверти пишется контрольная СОЧ. Оценки за все контрольные — около четырех за четверть по каждому предмету — влияют на итоговую четвертную оценку. Ее рассчитывают по специальной формуле: 50% — оценка за СОЧ, 25% — за СОР, 25% — формативное оценивание.
Четвертную оценку, тоже внезапно, проставляют по пятибалльной системе, что вообще и окончательно все запутывает.
Вот реплики из обсуждения в Потребителе:
Отличники стали хорошистами и троечниками. Моему ребенку вообще не привезли это СОЧ, причем в этот день приехали в школу с министерства и сами привозили все контрольные. Теперь не понятно, когда сдавать будет. Полный беспредел!
Эту систему апробировали еще когда я училась в средней школе, более 20 лет назад. И тут же отказались от нее. Зачем опять на те же грабли?
У моих такая же система, у сына с прошлого года, у дочки с этого года. Тоже считаю полный бред. А вопросы СОЧ и СОР — это вообще что-то. Интересно кто их составлял вообще?
Это полный беспредел. Мало того что ошибки в тестах, непрозрачная проверка и оценка знаний, так еще и пришлось больного ребенка отправлять в школу, чтобы писать работы. А как ребенок будет соображать при заложенном носе или больном горле. Плюс распространение инфекций здоровым детям. Про психическое состояние детей и их родителей я вообще молчу. Директора школ отмалчиваются, тыкают пальцем на постановление министерства. Мне кажется, надо собираться всем родителям с разных школ и идти или писать в приемную, я другого способа не вижу, как остановить это безобразие. Как представлю, что это из четверти в четверть это будет продолжаться — аж трясет. А самое обидное, что ребенок может стараться всю четверть писать самостоятельные работы, рефераты, практические, а это ему даже особо не поможет при закрытии четверти. А другой может ничего не делать, но списать СОР и СОЧ и все в дамках.
От редакции отметим, что появление подобных высказываний от родителей — признак плохой работы Министерства дошкольного и школьного образования. Ведь, по сути, система критериального оценивания неплоха, но учителям, ученикам и родителям чиновники не смогли или не захотели донести ее плюсы и методику расчета.
Мы уже не раз говорили об абсолютном отсутствии коммуникаций со стороны министерства. То же самое было и с ошибками в новых учебниках. Никто не объяснил нормально, что происходит, не ответил на недовольные реплики. Удивительное отношение к плодам своей работы со стороны министерства.