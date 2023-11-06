Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
6 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове компенсированные лекарства будут назначать по-новому

Пять компенсированных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета будут назначаться без ограничений.

Пять препаратов из списка компенсированных — клопидогрел, карведилол, валсартан, телмисартан и гликлазид, которые были показаны только в некоторых более сложных случаях, с 1 ноября будут назначаться без ограничений. Эти препараты могут помочь более широкой категории пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Как минимум одно торговое наименование из перечисленных препаратов будет предлагаться бесплатно.

Министерство здравоохранения уточняет, что препарат дапаглифлозин, до сих пор рекомендованный только пациентам с сахарным диабетом, будет назначаться и больным с сердечной недостаточностью. Компенсация препарата составит 65% от цены.

Кроме того, три компенсируемых препарата — карбамазепин, периндоприл аргинин+индапамид и рокситромицин — будут назначаться и в других дозировках, в зависимости от потребностей пациентов. Назначение различных дозировок позволяет корректировать схему лечения в зависимости от реакции каждого пациента на препарат.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Военная спецоперация на Украине 7 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медицина