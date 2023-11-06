6 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдове компенсированные лекарства будут назначать по-новому
Пять компенсированных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета будут назначаться без ограничений.
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Пять препаратов из списка компенсированных — клопидогрел, карведилол, валсартан, телмисартан и гликлазид, которые были показаны только в некоторых более сложных случаях, с 1 ноября будут назначаться без ограничений. Эти препараты могут помочь более широкой категории пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Как минимум одно торговое наименование из перечисленных препаратов будет предлагаться бесплатно.
Министерство здравоохранения уточняет, что препарат дапаглифлозин, до сих пор рекомендованный только пациентам с сахарным диабетом, будет назначаться и больным с сердечной недостаточностью. Компенсация препарата составит 65% от цены.
Кроме того, три компенсируемых препарата — карбамазепин, периндоприл аргинин+индапамид и рокситромицин — будут назначаться и в других дозировках, в зависимости от потребностей пациентов. Назначение различных дозировок позволяет корректировать схему лечения в зависимости от реакции каждого пациента на препарат.