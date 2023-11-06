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17:47 (мск), источник: Газета.Ру

В Турции удивились неудачной попытке Блинкена обнять главу МИД Фидана

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Анкару попытался при приветствии обнять министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, но тот сделал шаг назад. Турецкая Daily Sabah обсуждает этот дипломатический конфуз.

Источник: Reuters

Турецкая газета считает, что подобное поведение Фидана стало шоком для Блинкена.

«Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана», — пишет издание.

Отмечается, что все было написано на лице Блинкена. Видео со встречи распространило ранее внешнедипломатическое ведомство Турции.

Журналист Зафер Шахин посоветовал госсекретарю Соединенных Штатов «держать социальную дистанцию».

Переговоры Блинкена и Фидана длились около 2,5 часа. Во время встречи Блинкен заявил, что вскоре получится обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

До этого перед зданием МИД Турции активисты провели акцию протеста из-за визита Блинкена. Председатель Союза молодежи Турции Каяхан Четин заявил, что пока существует турецкая молодежь, «империалистам не будет прохода».

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