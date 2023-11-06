Ержан Еркинбаев занял должность вице-министра туризма и спорта

По данным с официального сайта правительства, Ержан Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области. Он окончил Казахскую государственную юридическую академию, а также Международную академию бизнеса. Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности юриста в частной компании. В разное время работал юристом, исполнительным директором, генеральным директором ряда коммерческих структур. Кроме того, в разные годы занимал должности генерального директора горнолыжного курорта «Шымбулак», спорткомплекса «Медеу», был депутатом маслихата Алматы VI созыва. С 2016 по 2018 годы являлся директором Алматинского государственного зоологического парка. В 2019—2021 годах — и.о председателя правления, председатель правления АО «Национальная компания “Kazakh Tourism”. С 2021 года по настоящее время был вице-министром культуры и спорта РК.
Также напомним, что 1 сентября указом президента Министерство культуры и спорта РК было реорганизовано в Министерство туризма и спорта РК. Должность министра туризма и спорта РК занял экс-аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.