17:10 (мск), источник: Ведомости
Число погибших в секторе Газа превысило 10 000 человек
С 7 октября в секторе Газа погибли более 10 000 человек, среди которых около 4000 жителей — дети, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава.
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Кроме того, еще 152 человека были убиты на Западном берегу. Более 1400 человек также погибли с израильской стороны во время нападения группировки «Хамас» на еврейское государство.
Жертвами палестино-израильского конфликта с 7 октября, как сообщалось ранее, стали 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Все они погибли в секторе Газа. Это самое большое число погибших сотрудников ООН, когда-либо зарегистрированное в одном конфликте, говорилось в заявлении руководителей гуманитарных ведомств организации.
Спустя несколько недель после атак боевиков на Израиль, за которым последовали удары израильской армии по сектору Газа, в мире начали звучать призыву к прекращению боевых действий. Президент Палестины Махмуд Аббас 5 ноября в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. За день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести конференцию по ситуации на Ближнем Востоке для достижения мира.
27 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право — не наносить удары по мирным, гражданским объектам. 30 октября генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини сообщил, что 70% погибших в секторе Газа — это женщины и дети.