Глава МИД Словакии заявил об отсутствии военного решения конфликта на Украине

Он уточнил, что такого мнения придерживается партия «Направление — социальная демократия», которая является крупнейшей политической силой правительственной коалиции Словакии.
«Мы думаем, что не существует военного решения [конфликта] на Украине», — сказал Бланар журналистам.
По его словам, этим политика Словакии в отношении ситуации на Украине отличается от подходов других стран. Братислава поддерживает «любые мирные инициативы» по Украине, сказал глава МИД.
Бланар провел переговоры со своим чешским коллегой Яном Липавским. На пресс-конференции по итогам консультаций стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и намерение их укреплять. Также они обсудили проблемы нелегальной миграции в Евросоюзе, отвергли квоты по распределению беженцев в сообществе и высказались за укрепление внешних границ ЕС.
Как заявил Бланар, премьер Словакии Роберт Фицо 24 ноября намерен посетить с визитом Чехию.