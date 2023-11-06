6 ноября, новости Молдовы, источник: РИА Новости
ЦИК Молдавии в день выборов подвергся атаке хакеров, заявил глава комиссии
Глава комиссии Караман: ЦИК Молдавии в день выборов подвергся хакерской атаке.
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КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Информационная система ЦИК Молдавии подверглась хакерской атаке после закрытия избирательных участков в день выборов, заявила в понедельник глава избирательной комиссии Анжелика Караман.
В Молдавии 5 ноября прошли выборы мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.
«В день выборов, а именно после закрытия избирательных участков, были зафиксированы инциденты в области кибербезопасности и несколько попыток взлома информационных систем ЦИК. Специалисты из службы технологий и кибербезопасности отреагировали быстро и все риски и отклонения сумели исправить вовремя и обеспечить последующую работу информационную систему и представления предварительных данных», — сказала Караман.
Глава ЦИК подчеркнула, что на процессе подсчета голосов этот инцидент не сказался.
Также на брифинге Караман отметила, что в восьми населенных пунктах Молдавии выборы не состоялись, явка составила менее 25%. Повторные выборы состоятся через две недели.
В Кишиневе на выборах мэра после подсчета 100% протоколов лидирует нынешний градоначальник Ион Чебан, а его партия «Национальное альтернативное движение» (НАД/ MAN) получает, по предварительным данным, 20 мандатов муниципальных советников (депутатов горсовета), столько же мандатов будет у правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность», на второе место вышла Партия социалистов Игоря Додона, она получит шесть мандатов, Партия коммунистов Владимира Воронина — два мандата. По одному советнику будет у других оппозиционных партий — «Возрождение», «Платформа DA», «Наша партия».