6 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Международные наблюдатели высказались о ходе выборов в Молдове
Международные наблюдатели рассказали, как, по их мнению, прошли всеобщие местные выборы в Молдове.
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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Всеобщие местные выборы в Молдове прошли спокойно, но в непростых обстоятельствах, кандидаты имели возможность свободно проводить предвыборную кампанию, отметили эксперты совместной наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и Европейского парламента (ЕП).
«Местные выборы в Молдове прошли спокойно и были эффективно организованы, кандидаты в основном могли свободно проводить предвыборную кампанию, однако широкие полномочия правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям использовались для ограничения свободы слова и объединений, а также права баллотироваться, в то время как иностранное вмешательство и широко распространенные обвинения в подкупе голосов на протяжении всей кампании вызывали обеспокоенность», — отмечают наблюдатели.
Глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Кориен Йонкер подчеркнула, что «выборы прошли хорошо в сложных обстоятельствах».
Наблюдатели похвалили власти Молдовы за новый Кодекс о выборах, отметив при этом, что он «был принят после всесторонних консультаций с участием организаций гражданского общества, но, к сожалению, в нем не участвовала парламентская оппозиция». Однако Кориен Йонкер выразила обеспокоенность «широким использованием» исполнительной власти.
«Хотя власти заслуживают похвалы за новый Кодекс о выборах, мы были обеспокоены тем, что во время продолжающегося чрезвычайного положения мы увидели широкое использование исполнительной власти для введения в последнюю минуту запрета на нескольких кандидатов, а также блокировку многочисленных средств массовой информации», — отметила эксперт.
Сомнительными назвали международные наблюдатели и поправки в законодательство, связанные с запрещенной партией «Шор». Упомянули и скандальное снятие с гонки оппозиционной партии «Шанс».
«Изменения в законодательстве, внесенные в октябре и не позволяющие кандидатам, связанным с партией, распущенной ранее в этом году, участвовать в выборах, остаются сомнительными, особенно для кандидатов, подозреваемых, но не привлеченных к ответственности и осужденных за какое-либо преступление. Менее чем за 48 часов до открытия избирательных участков был наложен полный запрет на всех 8605 кандидатов, выдвинутых одной партией, вопреки обязательствам, взятым на себя всеми государствами ОБСЕ, а также другим международным стандартам демократических выборов», — отметили наблюдатели.
Они призвали пересмотреть широкие полномочия, которыми наделена в Молдове Комиссия по чрезвычайным ситуациям.
«Хотя мы приветствуем активные усилия властей по борьбе с коррупцией на выборах, необходим новый подход, если чрезвычайное положение будет продлено снова. Особое внимание нужно уделить срокам и применению ограничений. Мы также призываем к пересмотру широких полномочий, предоставленных Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для продвижения демократических реформ в Молдове эти вопросы требуют срочного ответа как в законодательной базе, так и на практике. Мы рассчитываем на продолжение политического диалога с властями Молдовы для принятия мер по этим рекомендациям», — сказал заместитель главы делегации Конгресса местных и региональных властей СЕ Владимир Пребилич.
Указали международные наблюдатели и на недавнее закрытие в Молдове еще шести телеканалов, а также блокировку десятков информационных сайтов.
«В конце октября этого года вещание еще шести каналов было приостановлено и доступ к 73 сайтам был заблокирован на аналогичных основаниях, хотя национальный орган по надзору за аудиовизуальными технологиями не обнаружил, что телеканалы распространяют дезинформацию. Ограничения свободы слова не кажутся пропорциональными нарушению международного законодательства в области прав человека», — отметили эксперты.
В целом же наблюдатели заверили руководство Республики Молдова «в поддержке внедряемых демократических реформ, в том числе в сфере выборов».
Международная миссия по наблюдению за местными выборами в Молдове насчитывала 264 наблюдателя из 36 стран, в том числе 233 эксперта БДИПЧ, а также долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, 19 парламентариев и сотрудников Конгресса местных и региональных властей СЕ, а также 12 представителей ЕП.