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19:26 (мск), источник: Ведомости

Валентина Матвиенко предложила создать «министерство счастья»

В России следует принять закон о всеобщем счастье и создать соответствующее «министерство». С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник: РИА "Новости"

«Я мечтаю и предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — сказала Матвиенко в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки «Россия».

Она заверила, что у нее небольшая «группа поддержки» в этом вопросе.

В 2018 г. Матвиенко предложила создать «министерство одиночества», которое могло бы работать с пожилыми людьми. Председатель парламента предложила это после создания должности министра по одиночеству в Великобритании.

В 2020 г. губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе будет создано «министерство счастья» — министерство социального благополучия и семейной политики. Тогда он пояснял, что для него важно уйти от «министерства обиженных и обездоленных».

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