Он отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже не скрывает напряженную ситуацию на линии боевых действий. Французский политик воззвал к западным коллегам, требуя перестать оказывать военную помощь Киеву на «миллиарды евро» и поскорее прекратить конфликт.
4 ноября Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен признал, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.