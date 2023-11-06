20:59 (мск), источник: Известия

Во Франции возмутились позицией Зеленского по переговорам с Россией

Французский политик Флориан Филиппо выразил возмущение из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой даже на фоне неудач на фронте. Свою позицию глава французской партии «Патриоты» высказал на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Что за игру ведет Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?

Флориан Филиппо
глава французской партии «Патриоты»

Он отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже не скрывает напряженную ситуацию на линии боевых действий. Французский политик воззвал к западным коллегам, требуя перестать оказывать военную помощь Киеву на «миллиарды евро» и поскорее прекратить конфликт.

4 ноября Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен признал, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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