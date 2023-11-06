6 ноября, новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Алейник прибыл с официальным визитом в Турцию
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во главе белорусской делегации прибыл с официальным визитом в Турцию.
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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во главе белорусской делегации прибыл с официальным визитом в Турцию. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщалось БЕЛТА, сроки официального визита —
У Сергея Алейника запланированы переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудят международную и региональную безопасность, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Во время визита состоится 11-е заседание Белорусско-турецкой совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством главы МИД Беларуси и министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы.
«Планируется обсудить весь спектр вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В фокусе внимания — сотрудничество в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, участие белорусской стороны в работе по восстановлению районов Турции, пострадавших от разрушительных землетрясений в феврале 2023 года. Предполагается также рассмотреть перспективы развития научно-технического взаимодействия Беларуси и Турции, пути дальнейшего укрепления контактов представителей бизнес-сообществ, организаций по продвижению экспорта двух стран», — рассказали в министерстве.