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6 ноября, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Алейник прибыл с официальным визитом в Турцию

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во главе белорусской делегации прибыл с официальным визитом в Турцию.

Источник: belta.by

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во главе белорусской делегации прибыл с официальным визитом в Турцию. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось БЕЛТА, сроки официального визита — 7—8 ноября.

У Сергея Алейника запланированы переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудят международную и региональную безопасность, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во время визита состоится 11-е заседание Белорусско-турецкой совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством главы МИД Беларуси и министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы.

«Планируется обсудить весь спектр вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В фокусе внимания — сотрудничество в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, участие белорусской стороны в работе по восстановлению районов Турции, пострадавших от разрушительных землетрясений в феврале 2023 года. Предполагается также рассмотреть перспективы развития научно-технического взаимодействия Беларуси и Турции, пути дальнейшего укрепления контактов представителей бизнес-сообществ, организаций по продвижению экспорта двух стран», — рассказали в министерстве.

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