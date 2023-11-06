Спецоперация, 6 ноября: ВСУ провалили пять попыток высадки на берегу Днепра

Кроме того, на Херсонском направлении российские военные предотвратили пять попыток украинских войск высадиться на левом берегу Днепра.
Авиация и артиллерия РФ уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов. ПВО перехватила два снаряда HIMARS и уничтожила 23 украинских беспилотника, уточнили в российском военном ведомстве.
Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска за вечер 5 ноября и ночь на 6 ноября выпустили по Донецку десять снарядов калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра.
Днем Донецк обстреляли ещё тремя кассетными снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров, а Горловку — девятью 152-миллиметровыми боеприпасами.
В период с 14.15 до 15.40 мск украинские войска выпустили по районам Донецка и Зайцево 12 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, и 23 снаряда по Горловке, в том числе три кассетных.
Глава МИД Словакии Юрай Бланар на пресс-конференции в Праге заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, надо прекратить вооруженные столкновения и начать реализацию мирных инициатив, независимо от того, кем они предложены — Киевом, Бразилией или Китаем.
Кроме того, по словам Бланара, Словакия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь, может также помочь в разминировании территории, но поставлять вооружения ей больше не будет.
В то же время премьер-министр республики Роберт Фицо пообещал, что правительство Словакии не будет мешать компаниям, занимающимся коммерческим производством и продажей оружия.
Бюджету Украины грозит дыра
Днём 6 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Как сообщили в назначенной украинскими властями Херсонской областной военной администрации, ударам подверглось предприятие в подконтрольной ей части Херсонской области. О каком именно предприятии идет речь, не уточняется. По словам сотрудника предприятия, которые приводятся в публикации, зафиксировано не менее трех ударов.
СБУ заявила, что завела дело о растрате почти миллиарда гривен (около 27,6 миллиона долларов) при закупке военной формы против бывшего замминистра обороны Украины и руководителя департамента госзакупок. По информации ведомства, в 2022 году подозреваемый в сговоре с подчиненными закупил некачественную военную форму, которая непригодна в холодное время.
Издание «Вести» со ссылкой на собственные источники в полиции сообщило, что на Украине заведено более 8 тысяч уголовных дел по фактам уклонения от призыва по мобилизации. По данным издания, подозрения были предъявлены 2193 людям, а в суды всего направлено 2 027 обвинительных актов.
Как заявил глава украинского Минфина Cергей Марченко, слова которого приводит газета Politico, стране без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов.