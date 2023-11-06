21:27 (мск), источник: © РИА Новости

Спецоперация, 6 ноября: ВСУ провалили пять попыток высадки на берегу Днепра

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили девять атак украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике противника в различных районах проведения спецоперации, потери ВСУ составили до 860 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Кроме того, на Херсонском направлении российские военные предотвратили пять попыток украинских войск высадиться на левом берегу Днепра.

Авиация и артиллерия РФ уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов. ПВО перехватила два снаряда HIMARS и уничтожила 23 украинских беспилотника, уточнили в российском военном ведомстве.

Обстрелы Донецка

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска за вечер 5 ноября и ночь на 6 ноября выпустили по Донецку десять снарядов калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра.

Днем Донецк обстреляли ещё тремя кассетными снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров, а Горловку — девятью 152-миллиметровыми боеприпасами.

В период с 14.15 до 15.40 мск украинские войска выпустили по районам Донецка и Зайцево 12 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, и 23 снаряда по Горловке, в том числе три кассетных.

Нужно мирное решение

Глава МИД Словакии Юрай Бланар на пресс-конференции в Праге заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, надо прекратить вооруженные столкновения и начать реализацию мирных инициатив, независимо от того, кем они предложены — Киевом, Бразилией или Китаем.

Кроме того, по словам Бланара, Словакия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь, может также помочь в разминировании территории, но поставлять вооружения ей больше не будет.

В то же время премьер-министр республики Роберт Фицо пообещал, что правительство Словакии не будет мешать компаниям, занимающимся коммерческим производством и продажей оружия.

Бюджету Украины грозит дыра

Днём 6 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Как сообщили в назначенной украинскими властями Херсонской областной военной администрации, ударам подверглось предприятие в подконтрольной ей части Херсонской области. О каком именно предприятии идет речь, не уточняется. По словам сотрудника предприятия, которые приводятся в публикации, зафиксировано не менее трех ударов.

СБУ заявила, что завела дело о растрате почти миллиарда гривен (около 27,6 миллиона долларов) при закупке военной формы против бывшего замминистра обороны Украины и руководителя департамента госзакупок. По информации ведомства, в 2022 году подозреваемый в сговоре с подчиненными закупил некачественную военную форму, которая непригодна в холодное время.

Издание «Вести» со ссылкой на собственные источники в полиции сообщило, что на Украине заведено более 8 тысяч уголовных дел по фактам уклонения от призыва по мобилизации. По данным издания, подозрения были предъявлены 2193 людям, а в суды всего направлено 2 027 обвинительных актов.

Как заявил глава украинского Минфина Cергей Марченко, слова которого приводит газета Politico, стране без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов.

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